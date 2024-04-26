Огнеметный робот-собака Thowflame Thermonator

Американская компания Throwflame представила необычный РТК Thermonator. Дистанционно управляемый робот-собака с огнеметом похож на очередной технический курьез, но в его основе лежит интересная и многообещающая концепция.
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