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Politico: в новый пакет санкций ЕС против России включат 1,6 тыс. лиц

Politico: в новый пакет санкций ЕС против России включат 1,6 тыс. лиц

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Евросоюз намерен включить в новый санкционный пакет против России около 1,6 тыс.

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