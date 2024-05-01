Режим Зеленского потребовал ввести войска НАТО и выступить "объединённым фронтом". В Киеве понимают, что это их единственный шанс противостоять России.
Киеву мало военного пакета от США: Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Но пока все не особо предсказуемо
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13 час.
Алексей Камышов
Эти идиоты надеются, что Россия не воспользуется своим "крайним средством"? А зря! Это территорию исконно русских земель мы пожалеем и не будем превращать в безлюдный ландшафт, а всякие там гейропейцы, или пендосы нам никто и звать их никак. Сделаем из них лунный ландшафт и даже заходить туда не будем.
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9 час.
М
Мария
Скорее, под Англию легли. Макрон - агент МИ-6. Англичане рвутся занять Одессу, море их интересует. Вот он для них и старается. Подлец.
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1 час.
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