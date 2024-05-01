Киеву мало военного пакета от США: Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить

Алексей Камышов

Эти идиоты надеются, что Россия не воспользуется своим "крайним средством"? А зря! Это территорию исконно русских земель мы пожалеем и не будем превращать в безлюдный ландшафт, а всякие там гейропейцы, или пендосы нам никто и звать их никак. Сделаем из них лунный ландшафт и даже заходить туда не будем.