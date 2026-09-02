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Кальмара Magnapinna впервые сняли в северо-восточной части Тихого океана

Кальмара Magnapinna впервые сняли в северо-восточной части Тихого океана

Во время экспедиции по изучению подводных гор у берегов центральной Калифорнии исследователи Монтерейского института морских исследований (MBARI) и их коллеги из NOAA наткнулись на редчайшего глубоководного кальмара — Magnapinna sp.

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