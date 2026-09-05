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Аргументы недели

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США ударили по трём иранским танкерам после атаки КСИР на корабли ВМС

США ударили по трём иранским танкерам после атаки КСИР на корабли ВМС

США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как КСИР выпустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США.

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