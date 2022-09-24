В Италии возмутились высокомерием фон дер Ляйен

Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини возмутился словами главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейский союз (ЕС) готов использовать определенные «инструменты», чтобы повлиять на выборы в Италии.