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В Италии возмутились высокомерием фон дер Ляйен

В Италии возмутились высокомерием фон дер Ляйен

Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини возмутился словами главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейский союз (ЕС) готов использовать определенные «инструменты», чтобы повлиять на выборы в Италии.

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