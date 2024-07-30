Ученые обнаружили, что специи могут помочь в борьбе с метаболическим синдромом

Исследователи из Университета Объединенных Арабских Эмиратов выяснили, что некоторые специи, такие как корица, черный тмин и имбирь, могут играть важную роль в регулировании уровня глюкозы и холестерина в крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии