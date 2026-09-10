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ДумаТВ

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Медведев: РФ заинтересована завершить конфликт быстрее, но на своих условиях

Медведев: РФ заинтересована завершить конфликт быстрее, но на своих условиях

Дмитрий Медведев предупредил, что, если Россия не добьется завершения конфликта на Украине на своих условиях, он будет «реанимироваться практически через короткие промежутки времени», и не исключил его перерастания в мировой конфликт.

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