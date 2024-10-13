Большой экспертный тест зимних шин: насколько дешевые покрышки хуже дорогих? Сравнение

О тесте и шинах Команда экспертов из автоклуба Европы ACE, независимой контрольной организации Германии GTÜ и австрийского автомотоклуба ARBÖ проверила свойства трех недорогих зимних шин от производителей Austone, Fortuna и Sailun (кстати, слышали о таких?), вместе с семью шинами известных брендов и шинами премиум-класса размерности 235/55 R18 для автомобилей SUV-сегмента.
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