Их до ужаса боятся украинские националисты. Минобороны РФ – о героях спецоперации на Украине

Минобороны РФ продолжает серию материалов о спецоперации на Украине. Герои очередной страницы хроники – образец для своих подчиненных, мужественные и храбрые, милосердные и широкие для боевых товарищей, яростные и беспощадные по отношению к врагу.
Минобороны РФ продолжает серию материалов о спецоперации на Украине. Герои очередной страницы хроники – образец для своих подчиненных, мужественные и храбрые, милосердные и широкие для боевых товарищей, яростные и беспощадные по отношению к врагу.
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