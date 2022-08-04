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Их до ужаса боятся украинские националисты. Минобороны РФ – о героях спецоперации на Украине

Их до ужаса боятся украинские националисты. Минобороны РФ – о героях спецоперации на Украине

Минобороны РФ продолжает серию материалов о спецоперации на Украине. Герои очередной страницы хроники – образец для своих подчиненных, мужественные и храбрые, милосердные и широкие для боевых товарищей, яростные и беспощадные по отношению к врагу.

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