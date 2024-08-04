NYT: более 20 человек арестовали в Иране после убийства Хании

Global Look Press/ZUMA Press/Ashraf Amra В Иране арестованы свыше 20 человек, в том числе старшие офицеры разведки, сотрудники Минобороны и военного гостевого дома в Тегеране после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.