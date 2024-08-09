Товарищеские матчи. «Реал Сосьедад» сыграет с «Унионом», «Ньюкасл» против «Жироны»

Товарищеские матчи «Санкт-Паули» Германия – «Аталанта» Италия – 19:30 «Унион» Германия – «Реал Сосьедад» Испания – 20:00 «Ньюкасл» Англия – «Жирона» Испания – 21:30 «Брентфорд» Англия – «Вольфсбург» Германия – 21:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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