Депутат Кошелев: тарифы на электроэнергию проиндексируют на 12,6% с 1 июля

Тарифы на электроэнергию в России будут проиндексированы на 12,6% с 1 июля. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
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