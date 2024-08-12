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Интересный Сочи | Куда сходить

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В Сочи пройдёт фестиваль камерной и барочной музыки

В Сочи пройдёт фестиваль камерной и барочной музыки 🗓 15-18 августа, 20:00 📍 Войкова, 1, морской вокзал, зал Чайка 🗓 15 августа – открытие фестиваля: Лука Гаделия — орган, Кристина Эшба — сопрано.

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