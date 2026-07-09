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Крымская газета

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Крымчанам рассказали, как понять, что партнёр не готов к семье

Крымчанам рассказали, как понять, что партнёр не готов к семье

Если спустя год отношений партнеры не обсуждают совместную жизнь, семью и общие планы, рассчитывать на резкие перемены в будущем обычно не стоит, сообщилаРИАМО клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова.

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