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Зачем в СССР на военных тягачах делали две кабины?

Зачем в СССР на военных тягачах делали две кабины?

Армия в СССР играла одну из ведущих ролей, по этой причине очень много предприятий работали на оборонную промышленность.

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