В Новосибирске защитник фермеров получил вызов в военкомат после иска к губернатору

Новосибирский общественник и юрист Роман Малоземов*, представляющий интересы сельхозпроизводителей, пострадавших от принудительного забоя скота, уведомлен о необходимости посетить военный комиссариат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Следы ведут в Центробанк… В деле о хищениях на миллиарды – новый персонаж. И он уже в бегах
- Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно
- В Челябинске азербайджанская ОПГ-диаспора показала свою власть над правоохранительной и судебной системами.
Свежие комментарии