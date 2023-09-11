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Агент Погба о допинг-пробе: «Поль не хотел нарушать правила, нет сомнений. Пока ничего сказать не можем»

Агент Погба о допинг-пробе: «Поль не хотел нарушать правила, нет сомнений. Пока ничего сказать не можем»

Ранее стало известно, что полузащитник сдал положительную допинг-пробу на тестостерон и был временно дисквалифицирован.

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