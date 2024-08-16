«Тяжелые бои»: Алаудинов озвучил потери ВСУ на Курском направлении

Политика как она есть

Российские бойцы за сутки уничтожили пять боевых бронированных машин, столько же пикапов, робот-дрон разминирования и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.