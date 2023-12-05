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Строительство частных домов: потребности и возможности

Строительство частных домов: потребности и возможности

Спрос на весь ассортимент работ, связанных со строительством частных домов, растет с начала года. А анализ запросов на соответствующие услуги позволяет понять: модель потребления на рынке ИЖС явно меняетсяПродолжением разговора о ситуации в ИЖС-сегменте могут стать еще некоторые данные, приведенные в исследовании «Дом.

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