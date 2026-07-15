Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Яковлева

www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 15 июля осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.
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