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Царьград

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Пранкер остановил движение поездов в метро Петербурга

Пранкер остановил движение поездов в метро Петербурга

Вечером вторника в Петербурге остановили движение поездов метро из-за человека на путях Вечером 29 октября в петербургском метро, на участке между станциями "Спасской" и "Площадь Александра Невского — 2", было остановлено движение поездов.

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