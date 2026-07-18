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Новости для Фанов

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Бригада спустя годы: как сложились судьбы актеров культовой саги

Бригада спустя годы: как сложились судьбы актеров культовой саги

Порой я ловлю себя на мысли, что определенные кинопроекты становятся чем-то большим, нежели просто развлечением на вечер.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
&quot;Три гада&quot; - это культовый сериал для кретинов, дающий жизненные направления для молодёжи. Юношам не надо получать высшее образование - гораздо прибыльнее стать бандитом. Для девочек после школы самое лучшее занятие - проституция. Поступайте как герои дебильного сериала и будьте счастливы.
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