Порой я ловлю себя на мысли, что определенные кинопроекты становятся чем-то большим, нежели просто развлечением на вечер.
Бригада спустя годы: как сложились судьбы актеров культовой саги
Комментарии
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Leonid PlиGin
"Три гада" - это культовый сериал для кретинов, дающий жизненные направления для молодёжи. Юношам не надо получать высшее образование - гораздо прибыльнее стать бандитом. Для девочек после школы самое лучшее занятие - проституция. Поступайте как герои дебильного сериала и будьте счастливы.
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