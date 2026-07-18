Бригада спустя годы: как сложились судьбы актеров культовой саги

Leonid PlиGin

"Три гада" - это культовый сериал для кретинов, дающий жизненные направления для молодёжи. Юношам не надо получать высшее образование - гораздо прибыльнее стать бандитом. Для девочек после школы самое лучшее занятие - проституция. Поступайте как герои дебильного сериала и будьте счастливы.