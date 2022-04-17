Российские военнослужащие развернули пункт ремонта и восстановления техники

Российские военнослужащие развернули пункт ремонта и восстановления техники

Личный состав выполняет регламентные работы по смене масел и жидкостей на технике, замене вышедших из строя или требующих капитального ремонта узлов и агрегатов.

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