WADA назвало шесть организаций несоответствующих антидопинговому кодексу

Исполком WADA утвердил рекомендацию независимого комитета по соответствию (CRC) о включении Национальных антидопинговых организаций Вьетнама, Багамских островов, Камеруна, Перу, Шри-Ланки, а также Всемирной организации регби на колясках в «список наблюдения» из-за их несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.