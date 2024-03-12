Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

38 подписчиков

WADA назвало шесть организаций несоответствующих антидопинговому кодексу

Исполком WADA утвердил рекомендацию независимого комитета по соответствию (CRC) о включении Национальных антидопинговых организаций Вьетнама, Багамских островов, Камеруна, Перу, Шри-Ланки, а также Всемирной организации регби на колясках в «список наблюдения» из-за их несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх