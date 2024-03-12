WADA назвало шесть организаций несоответствующих антидопинговому кодексу

Исполком WADA утвердил рекомендацию независимого комитета по соответствию (CRC) о включении Национальных антидопинговых организаций Вьетнама, Багамских островов, Камеруна, Перу, Шри-Ланки, а также Всемирной организации регби на колясках в «список наблюдения» из-за их несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
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