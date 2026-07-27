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В Музее Победы показали реликвии семьи командира севастопольской батареи

В Музее Победы показали реликвии семьи командира севастопольской батареи

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Ко Дню Военно-морского флота в Музее Победы представили новую экспозицию о Георгии Александере – командире 30-й береговой бронебашенной батареи Черноморского флота, защищавшей Севастополь в годы Великой Отечественной войны.

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