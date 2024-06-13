🔴 В Феодосии проходят тренировочные учения со стрельбой Как уточнили в администрации города, они будут проходить до 11:40.
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🔴 В Феодосии проходят тренировочные учения со стрельбой Как уточнили в администрации города, они будут проходить до 11:40.