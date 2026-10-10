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Стартовая решётка Гран При Сингапура после штрафа Джорджа Рассела

Стартовая решётка Гран При Сингапура после штрафа Джорджа Рассела

Getty Images/Red Bull ContentpoolПредлагаем взглянуть на стартовую решётку Гран При Сингапура, 17-й гонки сезона Формулы 1 2026 года.

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