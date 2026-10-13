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Тульские новости

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Полиция зафиксировала 36 нарушений миграционного режима на стройках Тулы

Полиция зафиксировала 36 нарушений миграционного режима на стройках Тулы

Тульские полицейские провели масштабную проверку строек в рамках операции «Нелегал-2026».Тульские полицейские провели масштабную проверку строек в рамках операции «Нелегал-2026».

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