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Количество киберпреступлений в России достигло пика за последние 5 лет

Количество киберпреступлений в России достигло пика за последние 5 лет

Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стало максимальным с 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на отчеты МВД России о состоянии преступности в стране.

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