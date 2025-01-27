Количество киберпреступлений в России достигло пика за последние 5 лет

Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стало максимальным с 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на отчеты МВД России о состоянии преступности в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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