МИД КНР: Заявление G7 о Китае полно высокомерия и предубеждений 

Заявление Большой семерки (G7) в очередной раз подняло вопрос, связанный с Китаем, оклеветав страну необоснованными обвинениями, которые не имеют под собой фактической основы, юридической основы и моральной основы вообще.
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