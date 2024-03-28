OnePlus стремится популяризировать смартфоны с искусственным интеллектом

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Китайская компания OnePlus представила новый смартфон с искусственным интеллектом в рамках своей последней попытки популяризировать телефоны с искусственным интеллектом, чтобы больше потребителей могли получить доступ к передовым функциям по доступным ценам.