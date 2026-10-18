Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку участникам спецоперации и членам их семей. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в следующем году планируется завершить комплексную реконструкцию Социально-реабилитационного центра ветеранов.