Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку участникам спецоперации и членам их семей. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в следующем году планируется завершить комплексную реконструкцию Социально-реабилитационного центра ветеранов.
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