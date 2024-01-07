В Екатеринбурге главную церковную службу в честь рождества посетили около 500 человек

Рождественскую службу в Свято-Троицком соборе посетили глава региона и мэр уральской столицы.В Свято-Троицком соборе Екатеринбурга 7 января 2024 года прошла главная рождественская служба, которую посетили порядка 500 человек.
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