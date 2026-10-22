Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Евросоюза к войне. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на очередном заседании Постоянного совета организации:"К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне", - сообщил он.
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Руководство Страны должно и обязано донести до гей -европейских стран, что в случае нападению на Нашу Строну, их города будут гореть ярким пламенем, но самое главное их пидоры со своими семьями спрячуться, а простой Народ Европы будет погибать за их решение .
Это не смешки это с их стороны серьёзно
Надо готовиться,а не сопли жевать!
Почему ЕС готовится воевать с нами? Потому, как после объединения Европы в Евросоюз, было избрано общее руководство этой организации, которое начало воровать из бюджета ЕС деньги себе на карман под придуманными предлогами. Теперь, когда народы Европы начали понимать, что их дурят как болванов, а ещё прибавилсь Украина, которая им вообще не нужна априори, а только чтобы увеличить кратно воровство денег из бюджета ЕС. Теперь эти народы ЕС возмущаются и скоро объединят свои силы, чтобы эту чопорную верхушку целующих друг друга в воротники списать в утиль. Вот здесь и собака зарыта. Чтобы сохранить свои должности и не сесть по тюрьмам этим фон-дер-бляйденам с коллегами нужна война, которая всё спишет. Не более того. А они и на ней ещё сначала огребут деньжат, а потом от нас и киздюлей.