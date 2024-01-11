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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетней Ульяны

На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетней Ульяны

ПОЖЕРТВОВАТЬ День добрый дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна девятилетней Ульяне. Девочка страдает от редкой формы рака, и нуждается в дорогостоящей терапии, на которую требуется 2,7 миллиона рублей.

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