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Закон, порядок, государство

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В Чукотском автономном округе сотрудники полиции пресекли сбыт наркотических средств

В Анадыре в ходе реализации оперативных сведений сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков окружного Управления МВД России и МОМВД России «Анадырский» в момент проведения сделки по продаже наркотического вещества были задержаны двое жителей окружной столицы.

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