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В ГД осудили решение Австрии не приглашать Россию на годовщину освобождения Вены

В ГД осудили решение Австрии не приглашать Россию на годовщину освобождения Вены

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал решение Австрии не приглашать российских дипломатов на мероприятия, посвященные освобождению страны от нацизма, последовательной русофобской позицией.

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