15 смс-фрагментов с жизненными и смешными сюжетами

Ежедневно общаясь в мессенджерах, мы знаем, что переписка - это к сюрпризам. Порой диалог набирает неожиданный поворот, а его финал предугадать невозможно! В этой подборке вы прочтете свежую порцию смс-фрагментов.
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