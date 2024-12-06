Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смс-фрагментов с жизненными и смешными сюжетами

15 смс-фрагментов с жизненными и смешными сюжетами

Ежедневно общаясь в мессенджерах, мы знаем, что переписка - это к сюрпризам. Порой диалог набирает неожиданный поворот, а его финал предугадать невозможно! В этой подборке вы прочтете свежую порцию смс-фрагментов.

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