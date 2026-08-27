Фестиваль трех арф и еще десятки мероприятий пройдут в Москве 28-30 августа

Парки Москвы подготовили на последние выходные августа масштабную программу мероприятий. В период с 28 по 30 августа жители и гости столицы в рамках городского проекта «Лето в Москве» смогут посетить фестиваль водных фонариков, историческую реконструкцию, концерты и лекции, принять участие в спортивных мероприятиях, мастер-классах и детской дискотеке, сообщили организаторы.
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