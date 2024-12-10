Кристен Стюарт вышла в свет в микрошортах

Американская актриса Кристен Стюарт вышла в свет в откровенной одежде. Кадры публикует Daily Mail. 34-летняя знаменитость посетила мероприятие, посвященное фильму «Спенсер», где она исполнила роль принцессы Дианы.
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