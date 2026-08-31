Новая Москва шокирована: 46-летнюю женщину, капитана ВС РФ, зарезал мигрант-подросток Юрий Московский: Диаспоры должны понимать — каждое жесткое преступление ударит по их среде очень больно Игорь Землянский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Юрий Московский Конный пруд в Новой Москве — место, которое ещё недавно считалось одним из самых тихих уголков стремительно растущей Коммунарки.
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