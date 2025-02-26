Глава Красноармейска, находящегося под контролем украинских сил, Руслан Требушкин, на русском языке адресовал Владимиру Зеленскому обращение с настоятельным призывом к заключению мирного договора с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии