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ИА Регнум

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Подозрительный предмет нашли у электроподстанции на западе Германии

Прохожий обнаружил подозрительный предмет, похожий на пусковое устройство, у электроподстанции в немецком городе Дормаген, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии.

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