ФСБ обезвредила челябинскую ОПГ, причастную к хищению средств нацпроекта

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, причастную к обналичиванию денежных средств, похищенных при реализации нацпроекта «Цифровая экономика».
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