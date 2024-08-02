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Для Калининграда закупаются 12 новых троллейбусов стоимостью 490 миллионов рублей

Для Калининграда закупаются 12 новых троллейбусов стоимостью 490 миллионов рублей

Власти Калининграда приняли решение приобрести 12 новых троллейбусов для пополнения городского транспорта.

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