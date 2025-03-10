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Царьград

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Бои на Запорожском фронте: десантники продолжают наступление. Сводки от военкоров

Бои на Запорожском фронте: десантники продолжают наступление. Сводки от военкоров

Боевые задачи успешно решают операторы дроновБои продолжаются на Запорожском фронте СВО. Как сообщает Telegram-канал "Дневник десантника", в населённом пункте Часов Яр операторами БПЛА 215 ОРБ 98 дивизии ВДВ  с помощью ФПВ дрона-камикадзе на оптике уничтожен миномёт ВСУ.

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