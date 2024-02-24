Постпред КНР: международные отношения не должны монополизироваться

Global Look Press/Wang Fei/XinHua Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности организации по конфликту на Украине, заявил, что отношения между странами не должны монополизироваться меньшинством отдельных государств.
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