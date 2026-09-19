В Нигерии будут судить домовладельцев за отсутствие в доме туалета

Судебное преследование домовладельцев, в домах которых отсутствует или не функционирует туалет, начнет правительство нигерийского штата Плато в районе местного самоуправления Южный Джос, 18 сентября сообщает местное издание Daily Trust.
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