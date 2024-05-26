Вчера я слегка попинал дурачка Комолова (ну не виноват я, что он дурачок, это вы его родителей спросите, как так получилось).
Роджерс: Причины СВО и "классенкампф"
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Nik
Ваш комент показал уже всю тупость вашего самонесознания? Или у вас есть ещё какие то домашние заготовки идей иудейского бреда? -:) 😀👍
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10 час.
Sergiy Che
По сравнению с твоим гигабайтом словоблудия дегенерата с комплекасами лошары везде ищущего "иудейцев" (ещё один Тан или это заразное?)) никому тут больше не удастся ТАК опозорится как ты - кто бы тут квакал про чужие сознания, но не даунито со словесным поносом спрятавшийся под погонялом "Nik" 🤣😆
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9 час.
АК
Александр Кутуев
О-го-го! Квантовая политология? Класс!
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8 час.
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