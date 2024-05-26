Роджерс: Причины СВО и "классенкампф"

Ваш комент показал уже всю тупость вашего самонесознания? Или у вас есть ещё какие то домашние заготовки идей иудейского бреда? -:) 😀👍

Sergiy Che

По сравнению с твоим гигабайтом словоблудия дегенерата с комплекасами лошары везде ищущего "иудейцев" (ещё один Тан или это заразное?)) никому тут больше не удастся ТАК опозорится как ты - кто бы тут квакал про чужие сознания, но не даунито со словесным поносом спрятавшийся под погонялом "Nik" 🤣😆